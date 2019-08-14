В Саратове из газопровода вырвался пятиметровый столб пламени

В связи с угрозой взрыва из расположенного поблизости автосалона эвакуировали посетителей и сотрудников.

В Саратове загорелась труба газопровода на Московском шоссе, 10А рядом с автосалоном Renault. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

По словам источника Лайфа, произошла разгерметизация газопровода. Газ воспламенился, и горящий столб забил на пять метров вверх. Из-за опасной близости к месту пожара и угрозы взрыва из автосалона эвакуировали всех посетителей и персонал, а также откатили автомобили.

На данный момент пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

Накануне на Волге произошёл масштабный пожар на трёхпалубном теплоходе "Святая Русь". Огонь тушили с катера.