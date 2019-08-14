Песков рассказал, на что ориентировался Путин при назначении Беглова

Решающую роль при выборе врио главы Санкт-Петербурга сыграли его опыт и профессионализм.

Партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была решающим фактором при назначении его на этот пост. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства в основном ориентировался на другие параметры, чтобы принять это важное кадровое решение.

— В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется, послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества, — указал представитель Кремля.

Напомним, что карьера Александра Беглова ещё до назначения на пост врио губернатора была плотно связана с Северной столицей. С 1999 по 2002 год он занимал пост главы территориального Управления Курортного административного района Санкт-Петербурга. Затем он был вице-губернатором города, руководил канцелярией Администрации Санкт-Петербурга, а в середине 2000-х был переведён на работу в Администрацию Президента.

С 2012 по 2017 год Беглов занимал пост полпреда президента в Центральном федеральном округе, а с декабря прошлого года — аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.