В Московском зоопарке сняли на видео неуклюжий "спарринг" панды Жуи с шиной

Медведь несколько раз оказывался в "нокауте", но мужественно поднимался и снова бросался на соперника.

Московский зоопарк показал видео тренировки панды Жуи, чтобы опровергнуть стереотип о том, что бамбуковые медведи неуклюжи и неповоротливы. На кадрах — милые попытки Жуи совладать со спортивным снарядом. И они неуклюжи.

— Наши Диндин и Жуи большую часть дня тратят, поедая сочный бамбук или отдыхая в самых невообразимых позах. Тем не менее как следует поиграть они всегда готовы. Знакомьтесь, новый спарринг-партнёр Жуи — шина. Она стойкая и прочная, но в сильных лапах нашего самца ей долго не продержаться, — шутят в зоопарке.

"Тренировка" вряд ли будет достаточна для обретения Жуи идеальных форм, но она явно помогла ему весело провести время.

Ранее Лайф писал о паре королевских пингвинов-геев из берлинского зоопарка, которые "усыновили" яйцо.