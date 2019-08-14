Стали известны подробности госпитализации Армена Джигарханяна

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Фото ©  ТАСС / Дмитрий Серебряков

По словам друга 83-летнего артиста, тот проходит плановый осмотр, однако, по данным Mash, Джигарханяна готовят к операции.

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал подробности госпитализации актёра, пояснив, что речь идёт о плановом осмотре.

Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика, — приводит слова Согомоняна РИА "Новости".

Друг актёра утверждает, что Джигарханян не в реанимации. Сообщения об этом Согомонян называет слухами.

В свою очередь Mash сообщает, что 83-летнего артиста готовят к операции. Ему намерены провести имплантацию постоянного кардиостимулятора.

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