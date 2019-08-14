Стали известны подробности госпитализации Армена Джигарханяна

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал подробности госпитализации актёра, пояснив, что речь идёт о плановом осмотре.
— Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика, — приводит слова Согомоняна РИА "Новости".
Друг актёра утверждает, что Джигарханян не в реанимации. Сообщения об этом Согомонян называет слухами.
В свою очередь Mash сообщает, что 83-летнего артиста готовят к операции. Ему намерены провести имплантацию постоянного кардиостимулятора.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram