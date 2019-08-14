В Курской области перед судом предстал сексуальный маньяк, убивший мальчика

Сторона обвинения намерена требовать для подсудимого наказание от 20 лет до пожизненного.

В Курской области суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего Виталия Пащевского. Ему выдвинули обвинение по нескольким статьям.

В частности, его обвиняют в пяти эпизодах распространения и публичной демонстрации материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использовании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов, в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление.

Согласно материалам дела, 23 октября 2018 года Пащевский встретил в лифте своего подъезда соседского семилетнего школьника, который возвращался домой после уроков. Мужчина обманом заманил ребёнка в свою квартиру, где совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

Позже он убил ребёнка, чтобы скрыть свои преступления. Пащевский нанёс мальчику ножевое ранение в область головы. Тело ребёнка он вывез в село Трояново в двадцати километрах от Железногорска и спрятал в лесопосадке за территорией своего дачного участка.

Прокуратура требует для подсудимого наказание от 20 лет до пожизненного. Свою вину он признал, в подробностях рассказал детали убийства.