Новозеландский стрелок смог отправить из тюрьмы письмо в Россию

Власти назвали ошибкой то, что массовый убийца смог послать письмо из места заключения, а также отметили, что подобное не должно повториться.

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в теракте и убийстве 50 человек в новозеландском городе Крайстчерч, смог отправить письмо из тюрьмы в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов, адресатом стал некий человек по имени Алан. На шестистраничном послании Таррант якобы поделился с ним своими впечатлениями о поездке в Россию в 2015 году и предупредил о неком "грядущем великом конфликте". Агентство отмечает, что о содержании письма стало известно с одного из тематических форумов.

Власти Новой Зеландии немедленно отреагировали на сообщения СМИ о письме. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что обвиняемый в массовом убийстве просто не имел права на подобные контакты из мест заключения.

— Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключённый обладает правами в соответствии с законом. Я убеждён, что это письмо не должно было быть отправлено, я дал понять, что это не должно повториться, — заявил министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис в эфире радиостанции RNZ.

Как ранее сообщал Лайф, 15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Вскоре полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта. В результате трагедии погибло 50 человек.