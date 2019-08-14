Сотни человек выстроились в очередь на осмотр сдающейся квартиры

Все они захотели посмотреть на аномально дешёвые, по меркам местного рынка недвижимости, трёхкомнатные апартаменты.

Сотни людей одновременно пришли на просмотр съёмного жилья в Цюрихе. Очередь из желающих взглянуть на квартиру выстроилась на 300 метров, сообщает The Local.

Такой ажиотаж спровоцировала назначенная владельцем цена аренды — 1,148 тысячи франков (около 77 тысяч рублей) в месяц — за квартиру из трёх комнат. Недвижимость в Цюрихе — одна из самых дорогостоящих в мире. Как правило, похожее жильё там обходится в 2,3 тысячи франков в месяц. Сама квартира площадью в 73 квадратных метра состоит из двух спален, гостиной, ванной комнаты и маленькой кухни.

Массовый просмотр жилья прошёл в понедельник вечером. И уже на следующий день арендодатель удалил объявление из базы недвижимости. Кому в итоге достались апартаменты, не уточняется.

Ранее Лайф писал об исследовании, по результатам которого Цюрих и Женеву признали самыми дорогими городами для жизни.