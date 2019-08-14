Путин рассчитывает на дальнейшее снижение ипотечных ставок

В ВТБ сейчас средняя стоимость ипотеки уже составила 9,9%, но банк ожидает дальнейшего снижения ставок.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в стране вслед за снижением инфляции. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

Банкир рассказал Путину, что за первое полугодие ипотечный портфель ВТБ вырос на 300 миллиардов — клиенты оформили 120–130 тысяч новых жилищных кредитов. По словам Костина, средняя стоимость ипотеки составила 9,9%, но банк ожидает снижения ставок.

— Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции, — ответил глава государства.

Костин добавил, что банк продолжит работать над достижением поставленной президентом целевой задачи по ипотеке.

Ранее сообщалось, что Центробанк принял решение второй раз за год снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых.