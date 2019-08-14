Путин рассчитывает на дальнейшее снижение ипотечных ставок

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в стране вслед за снижением инфляции. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.
Банкир рассказал Путину, что за первое полугодие ипотечный портфель ВТБ вырос на 300 миллиардов — клиенты оформили 120–130 тысяч новых жилищных кредитов. По словам Костина, средняя стоимость ипотеки составила 9,9%, но банк ожидает снижения ставок.
— Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции, — ответил глава государства.
Костин добавил, что банк продолжит работать над достижением поставленной президентом целевой задачи по ипотеке.
Ранее сообщалось, что Центробанк принял решение второй раз за год снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых.
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