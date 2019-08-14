Суд в Швеции назначил рэперу A$AP Rocky условный срок за избиение прохожего

Артист в качестве компенсации также должен выплатить 12 500 шведских крон пострадавшему.

Суд в Швеции приговорил рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, и двух участников его команды к условному сроку за нападение на прохожего в Стокгольме, сообщает Aftonbladet.

Суд также обязал артиста в качестве компенсации выплатить 12 500 шведских крон (около 85 тысяч рублей) молодому человеку, на которого напали.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали. Президент США Дональд Трамп требовал его отпустить, но ему ответили, что в Швеции суды независимы.