В РПЦ объяснили невысокий процент молодёжи среди православных

Представители церкви считают этот результат закономерным, ведь возраст от 18 до 24 лет — это период духовных поисков, когда ещё трудно определиться.

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Лайфом прокомментировал результаты опроса россиян о религии. Напомним, что, по данным ВЦИОМа, реже других относят себя к сторонникам православия именно представители молодёжи (23%), хотя в группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников православия выше в три раза — 62%.

По словам представителя РПЦ, такой результат весьма закономерен: возраст от 18 до 24 лет — это период духовных поисков, когда человек чаще всего переоценивает свои симпатии в отношении того или иного мировоззрения, выбирает и ищет смысл жизни.

— Большинству молодых людей в этом возрасте трудно определиться со своей принадлежностью к той или иной религии, к тому или иному мировоззрению или вовсе отказаться от такой принадлежности, — рассуждает Кипшидзе. — Вместе с тем, если результаты опроса верны, то в более позднем возрасте человек более определённо ассоциирует себя с тем или иным мировоззрением, в данном случае — с православным. Это связано с совершением им того или иного духовного выбора.

Кроме того, представители церкви связывают более позднюю религиозную оформленность россиян с периодом создания семьи и рождения детей. Этим и объясняется выбор именно в пользу православия — достаточно зрелой религии, требующей от человека взрослых поступков.

— Тем не менее православие остаётся не только духовным выбором для большинства наших сограждан, но и частью их идентичности, — добавил представитель РПЦ.

Напомним, что, согласно тому же опросу ВЦИОМа, около 63% опрошенных относят себя к православным верующим. Ещё пять процентов являются последователями ислама. По одному проценту респондентов отнесли себя к католицизму и протестантизму. Около 15% заявили, что являются неверующими, а шесть процентов колеблются между верой и неверием.