Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17

Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.

— Материалы уголовного производства переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599, 600 УПК Украины. Уголовное производство будет направлено в суд, который начнётся в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года, — говорится в сообщении местного агентства.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.

Ранее Лайф писал, что международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению самолёта Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии" в Донбассе. Среди них трое россиян и один украинец. Власти Малайзии, как и России, выразили своё несогласие с такими выводами.