Избивший администратора тира в Анапе уже не раз попадал в полицию из-за драк

На допросе в отделении полиции мужчина честно признал, что он поколотил девушку.

На 39-летнего Сурена Гелояна полицейскими Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по пункту а. части первой 213 статьи УК РФ (хулиганство).

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, Сурен уже не менее трёх раз оказывался в полиции по разным инцидентам с избиениями, но уголовные дела против него почему-то не возбуждались.

Гелоян в нетрезвом состоянии разгромил тир в Анапе и разбил лоб девушке-администратору. Причиной вспышки гнева стало то, что ему девушка отказала в возможности пострелять.

После заявления в полицию пострадавшей стали поступать угрозы от родственников нападавшего, требовавших забрать заявление.