Правозащитник прокомментировал Лайфу видео блогеров с падением их сына с высоты

Света Ananas выложила в соцсетях ролик, как она с разбегу прыгает в объятия мужа, а в это время на заднем фоне их малыш тоже прыгает — с двухъярусной кровати вверх ногами.

Замобмудсмена по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Паньков призвал задуматься уральских блогеров, которых затравили за видео с падающим вниз головой двухлетним сыном. По его мнению, осторожность лишней не бывает.

— То, что родители занимаются физической подготовкой ребёнка, это прекрасно, но тут тоже нужно оценивать возраст ребёнка. Когда двухлетний малыш прыгает с двухэтажной кровати, стоит задуматься о последствиях. Я не поддерживаю такие эксперименты, — прокомментировал правозащитник инцидент Лайфу.

Паньков не видит ничего критичного в том, чтобы родители с самого детства закаляли ребёнка. Однако он призывает делать это без насилия и вреда здоровью детей.

Ранее под шквалом критики также оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала в своём инстаграме видео, где облизывает тарелку со словами "я блокадница". За блогершу пришлось оправдываться её матери, но лучше не стало.