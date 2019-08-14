Украинец установил "рекорд" судимостей, отсидев две трети жизни

Житель Одесской области установил "рекорд" по количеству судимостей. Об этом сообщает портал "Судебная власть".
За последние 46 лет украинцу выносили приговоры 21 раз. Причём ему назначали реальные сроки заключения. В итоге мужчина отсидел в тюрьме две трети своей жизни.
Отмечается, что последний приговор ему вынесли 9 августа 2019 года. Мужчину признали виновным в краже денег из автомобиля и в незаконном ношении огнестрельного оружия. Суд приговорил его к пяти годам за решёткой.
Ранее Лайф сообщал, что в Курской области перед судом предстал сексуальный маньяк, убивший мальчика.
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