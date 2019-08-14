Украинец установил "рекорд" судимостей, отсидев две трети жизни

Последний приговор жителю Одесской области вынесли 9 августа. Его признали виновным в краже и незаконном ношении оружия.

Житель Одесской области установил "рекорд" по количеству судимостей. Об этом сообщает портал "Судебная власть".

За последние 46 лет украинцу выносили приговоры 21 раз. Причём ему назначали реальные сроки заключения. В итоге мужчина отсидел в тюрьме две трети своей жизни.

Отмечается, что последний приговор ему вынесли 9 августа 2019 года. Мужчину признали виновным в краже денег из автомобиля и в незаконном ношении огнестрельного оружия. Суд приговорил его к пяти годам за решёткой.

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