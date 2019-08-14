Буксир протаранил четыре катера на Волге

На судоходстве это происшествие не сказалось. Пострадавших в результате ЧП нет, проводится проверка.

Буксир "Речной-91" с порожней баржей протаранил четыре катера, стоявших на лодочном причале на левом берегу реки Волги у города Волжский. Об этом Лайфу сообщили в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области.

— В результате столкновения погибших и пострадавших нет, повреждено четыре маломерных судна, пробоин баржи нет, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сообщение о столкновении поступило в 14:00. Тягач был на ремонте — у него сломался двигатель. Он был с порожней баржей. Повреждены катера SEA RAY 355; YAVA 510 CHRIS CRAFT CORSAR 32; MASTERCRAFT X-ST). На судоходстве ЧП не сказалось.

Накануне на Волге произошёл масштабный пожар на трёхпалубном теплоходе "Святая Русь". Огонь тушили с катера.