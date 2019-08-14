Пенсионерка устроила дебош в скорой после пинка от фельдшера в Ростове-на-Дону

Пациентка раскидала растворы и оборудование, а затем потребовала её выпустить и ушла в неизвестном направлении.

Фельдшеру скорой помощи в Ростове-на-Дону, пнувшему лежащую на земле бабушку, объявили выговор. Подробности инцидента и принятых по результатам проведённой по её факту проверки Лайфу сообщили в Управлении здравоохранения города.

В злополучный день к пожилой женщине с разницей примерно в полчаса приезжали две бригады скорой помощи. Первую бабушке на улицу Варфоломеева вызвали 13 августа в 17:41. Спустя девять минут приехала карета скорой с фельдшером — героем скандального видео. В управлении заверили, что медики уехали по велению самой пациентки.

— Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, в грубой форме и нецензурно выражалась, от осмотра и оказания медицинской помощи отказалась. На место был вызван наряд полиции, — рассказали в управлении.

В 18:06 пенсионерке снова вызвали скорую. Когда приехала другая бригада врачей, бабушка "отомстила" за предыдущий вызов. Она вела себя агрессивно и всех оскорбляла, но по просьбам очевидцев пациентку посадили в машину для осмотра и оказания помощи. Медики не выявили состояний, угрожающих жизни и требующих экстренной госпитализации, но её решили доставить в токсикологическое отделение.

— По пути пациентка проявила агрессию, разбила растворы для инфузий, раскидала медицинское оборудование, после чего потребовала остановить автомобиль, вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении. Бригада вернулась на подстанцию для санитарной обработки машины, восстановления утраченных лекарственных средств и проверки исправности медицинского оборудования, — сообщили в ведомстве.

Руководство признало действия пнувшего пенсионерку фельдшера недопустимыми и вынесло ему дисциплинарное взыскание — выговор, с последующим рассмотрением целесообразности дальнейшей его работы в отделении скорой помощи. Также со всеми сотрудниками решено провести внеочередное собрание по вопросу неукоснительного соблюдения норм этики.

Предыдущий скандал с врачами развернулся в Кургане. Врачи скорой не смогли оказать помощь пациенту с пробитой головой из-за страха перед его буйными друзьями.