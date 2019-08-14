Экс-президенту Киргизии Атамбаеву инкриминируют ещё два преступления

Адвокаты бывшего главы государства подали жалобу в суд об изменении меры пресечения подзащитному.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в махинациях со зданием промышленной группы "Форум". Об этом сообщил агентству ТАСС адвокат Атамбаева Сергей Слесарев. Сейчас экс-президент Киргизии Атамбаев под арестом до 26 августа.

— Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", — цитирует агентство адвоката.

Модернизацией электростанции занималась китайская компания TBEA, финансировала проект также китайская сторона. Вместе с Атамбаевым фигурантом дела стал бывший премьер Киргизии Сапар Исаков.

Атамбаеву приписывают владение зданием промышленной группы "Форум" в столице страны. Есть подозрения, что он получил недвижимость в собственность незаконно.

Вчера экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других тяжких преступлений. Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.