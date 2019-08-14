Москвич арендовал Mercedes‑Benz за 3 млн рублей и заложил его в ломбард

Найти автомобиль сотрудникам полиции удалось по GPS-трекерам, установленным на арендуемой машине.

В Москве мужчина взял в аренду автомобиль Mercedes-Benz за три миллиона рублей и заложил его в ломбард.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, заявление в полицию поступило от сотрудника фирмы по прокату автомобилей. Он утверждал, что компания заключила договор на сдачу в прокат Mercedes-Benz E 200 с 7 по 11 августа 2019 года.

— По окончании договора мужчина перестал выходить на связь, и при этом он не вернул автомобиль на стоянку, — отметили в МВД.

Найти автомобиль сотрудникам полиции удалось по GPS-трекерам, установленным на арендуемой машине. Они указали адрес ломбарда, где заложили автомобиль. Сотрудники МВД изучают все детали произошедшего.

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