Крокодил съел десятилетнего мальчика на Филиппинах

Юный житель филиппинской провинции Палаван стал жертвой гигантского крокодила. Как сообщает издание Tempo со ссылкой на местную полицию, рептилия напала на десятилетнего ребёнка, когда он с братьями и сестрой плыл в лодке по реке.
— Погибший передвигался в маленькой лодке в магазин со своими двумя братьями или сёстрами. На их пути домой жертву схватил и утащил крокодил, — заявил глава полиции региона Мимаропа Томас Аполинарио, подчеркнув, что другие дети не пострадали.
Уточняется, что инцидент произошёл в воскресенье, 11 августа. Однако найти оперативно крокодила или останки мальчика не удалось. Тело ребёнка обнаружили лишь спустя несколько дней.
— Отец жертвы Робинсио Сурапин достал останки, и после омывания они были захоронены, — сообщил Фалтадо.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что настоящий переполох вызвал внезапно появившийся крокодил на парковке около ТЦ в Новосибирске. Однако рептилия оказалась безопасна для людей. Оказалось, что крокодил по кличке Вадим сбежал из находившегося неподалёку гастролирующего цирка.
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