Бузова не считает оскорбительной шутку про блокадницу: Зачем втягивать в скандал

Ведущая "Дома-2" заявила, что её не волнуют "крики диванных критиков", для неё важно мнение ветеранов.

Певица и телеведущая Ольга Бузова недоумевает из-за того, что её "невинное" сравнение себя с блокадницей обернулось скандалом. Девушка не считает свою шутку оскорбительной и жалуется, что её просто "втянули в провокацию".

— Все знают, с каким уважением я отношусь к памяти тех страшнейших лет и с каким почтением я отношусь к ветеранам Великой Отечественной войны. Все знают, какой я патриот. Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втягивать в эту провокацию и скандал, — сказала она в интервью Super.

Ведущая "Дома-2" отметила, что её бабушки и дедушки жили в блокадном Ленинграде, поэтому у них было принято всегда всё доедать. После шквала критики Бузова обратилась к ветеранам и своим бабушкам с просьбой оценить видео, спровоцировавшее скандал.

— Мои слова их чувства не задели. Они, наоборот, гордятся, что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны. Для меня ценно именно их мнение, а не крики диванных критиков, — заключила светская львица.

Ранее Лайф писал, что на защиту Бузовой встала мать. Она объяснила поступок дочери тем, что голод "передаётся в генах". А вот телеведущий Владимир Соловьёв был менее снисходителен к телеведущей и посоветовал ей "жевать, а не говорить".