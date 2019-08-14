Разработчики добавили в WhatsApp новую функцию

Сейчас обновление коснётся пользователей Android. Ранее эта функция была добавлена в WhatsApp на платформе iOS.

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют авторизацию в приложении при помощи отпечатка пальца. Портал WABetaInfo сообщает, что нововведение добавили в приложение в бета-версии 2.19.221 для системы Android.

В приложении в разделе "Учётная запись" / "Конфиденциальность" можно настроить эту функцию.

Использовать отпечаток можно в двух вариантах: во время каждого открытия приложения, а также в случае продолжительной неактивности.

В конце июля были анонсированы новые изменения в приложении. После обновления пользователи будут видеть в чатах закреплённые уведомления о проблемах с получением сообщений. Можно будет редактировать полученные и отправленные фото и видео прямо в приложении, а также предварительно прослушивать голосовые сообщения в push-уведомлениях.