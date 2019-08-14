Получивший металлолом вместо машины журналист рассказал о странностях в деле

В частности, директор сервиса отказывается отдавать ему акт передачи машины в автосервис.

Корреспондент "России 24" в Ростове-на-Дону Николай Соколов рассказал Лайфу о новых подробностях дела с его автомобилем. По его словам, полицейские до сих пор не признали его потерпевшим.

Ранее Лайф сообщал, что мужчина сдал машину в сервис для предпродажной подготовки, однако вместо своей "шкоды" получил автохлам.

— Всё плохо, как в фильме ужасов. Они меня до сих пор не признали потерпевшим. Вчера я получил повестку, чтобы 20 августа вернулся в Ростов для дачи объяснения ДТП. Почему они сразу меня не опросили?! — возмущённо говорит мужчина.

Кроме того, директор сервиса отказывается отдавать ему акт передачи машины в автосервис. Как считает журналист, так он хочет снять с себя ответственность за произошедшее.

— Самое страшное, оказывается, если я даже не был за рулём и не был в России и если мою машину угнали и она попала в ДТП, то ответственность перед пострадавшими буду нести я, — говорит Соколов.

Полицейские, в свою очередь, нашли виновника в угоне автомобиля. Им оказался якобы 36-летний работник автосервиса.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", — сообщается на сайте регионального МВД.

По мнению Николая Соколова, обвиняемый является бомжом, который неофициально подрабатывал в этом автосервисе. И с него "взыскивать нечего", а значит, ответственность за аварию понесёт лично он.

В целом само происшествие и расследование дела вызывает много вопросов у журналиста.

— Всё очень странно. Почему вообще машину вернули на сервис, если он её угнал?! Очень странно, что на место аварии сотрудники не приезжали и не спрашивали камеры видеонаблюдения. А как они тогда виновного нашли?! Машина моя ещё в сервисе, почему её не забрали на штрафстоянку? — отметил Соколов.