Власти Москвы согласовали митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Заявленная численность участников предстоящего мероприятия — до 100 тысяч человек.

Мэрия Москвы согласовала митинг на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Как сообщил журналистам первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, заявленная численность участников акции — до 100 тысяч человек.

Организаторы подали заявку на проведение шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга с установкой сцены на Сахарова. Мэрия одобрила проведение митинга без шествия.

— До сведения организаторов в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ "О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях" доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, — уточнил чиновник.

Напомним, 10 августа в Москве состоялся согласованный с властями митинг-концерт. По официальной информации МВД, его посетило 20 тысяч человек.