Взрыв колеса у фуры спровоцировал массовое ДТП в Подмосковье

Больше всего досталось внедорожнику — его зажало между тяжёлым грузовиком и отбойником.

Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье, один человек погиб и ещё один пострадал. Участниками ДТП стали фура, "газель", внедорожник и две легковушки. Об этом сообщил Лайфу источник.

По предварительной версии, у большегруза прямо во время движения взорвалось колесо. Фуру занесло, она снесла ограждение и вылетела на встречную полосу. Там многотонная машина протаранила легковушку, после чего в них влетели "газель" и ещё два автомобиля. Внедорожник оказался зажат между одной из легковушек и отбойником. Его водитель скончался на месте, водитель фуры доставлен в больницу.

Ранее другое трагическое ДТП произошло в Дагестане. В столице республики — Махачкале — блогер-лихач насмерть сбил пешехода.