Брошенную в кафе на Кубани девочку забрала к себе её бабушка

Как отметила детский омбудсмен региона, семья оказалась в очень серьёзном материальном затруднении и ей требуется помощь.

Четырёхлетнюю дочь Жозефину, оставленную матерью в кафе в городе Белореченске, забрала бабушка по материнской линии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва. Она также пояснила, что продолжается установление всех обстоятельств причин такого поступка матери девочки. В частности, одна из главных — бедственное положение семьи.

— Поскольку ребёнок уже находится по месту проживания семьи в Адыгее, нами направлена информация главе республики и уполномоченному для того, чтобы были более глубоко определены причины. Считаю, что кроме привлечения мамы к ответственности необходимо оказание помощи этой семье, — рассказала РИА "Новости" омбудсмен.

Детский омбудсмен пояснила, что, скорее всего, ребёнок останется с бабушкой, поскольку её отец является выходцем из Республики Чад и давно не участвует в воспитании и содержании дочери.

Как ранее писал Лайф, женщина привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу. Позднее она объяснила Лайфу мотив своего поступка.