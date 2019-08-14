Протестующие в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

Участники акции протеста, которая парализовала работу аэропорта Гонконга пару дней назад, извинились за неудобства перед туристами. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя фото плаката с извинениями, который продемонстрировали сегодня митингующие.
— Мы находились в отчаянии и приняли не лучшие решения. Просим принять наши извинения, — гласит текст одного из плакатов.
#HK police arrested five men, aged between 17 and 28, for illegally assembling in the airport. Two of them are suspected of attacking police and hiding assault weapons: HK police. #HongKong #香港 pic.twitter.com/FJxarkS3OY— Global Times (@globaltimesnews) 14 августа 2019 г.
Напомним, что акция протеста в зоне прилёта началась 9 августа, должна была продлиться три дня и завершиться в воскресенье. Однако после появления сообщений о том, что в ходе операции по разгону митингующих полицейский случайно выбил глаз активистке, протестующие решили вернуться в аэропорт в ещё большем количестве.
About 50 protesters remain at Hong Kong's international airport Wednesday night. Once they leave, they cannot reenter without boarding passes or tickets.— The Voice of America (@VOANews) 14 августа 2019 г.
👉Police Clash with Protesters at Hong Kong Airport, Forcing More Flight Cancellationshttps://t.co/vL4SeaSqf0 pic.twitter.com/xRyuphayWI
Ситуация достигла апогея 12 августа. В воздушной гавани начался полный хаос: большинство рейсов было отменено, между полицией и протестующими произошли столкновения, правоохранители применили перцовый газ для разгона толпы.
Причиной массовых демонстраций стал законопроект об экстрадиции, который обсуждается в местном парламенте. Митингующие утверждают, что изменения в законодательстве повлекут частичную отмену юридической независимости Гонконга от материкового Китая.
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