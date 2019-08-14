Протестующие в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

Демонстрация против закона об экстрадиции серьёзно осложняет работу воздушной гавани.

Участники акции протеста, которая парализовала работу аэропорта Гонконга пару дней назад, извинились за неудобства перед туристами. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя фото плаката с извинениями, который продемонстрировали сегодня митингующие.

— Мы находились в отчаянии и приняли не лучшие решения. Просим принять наши извинения, — гласит текст одного из плакатов.

#HK police arrested five men, aged between 17 and 28, for illegally assembling in the airport. Two of them are suspected of attacking police and hiding assault weapons: HK police. #HongKong #香港 pic.twitter.com/FJxarkS3OY — Global Times (@globaltimesnews) 14 августа 2019 г.

Напомним, что акция протеста в зоне прилёта началась 9 августа, должна была продлиться три дня и завершиться в воскресенье. Однако после появления сообщений о том, что в ходе операции по разгону митингующих полицейский случайно выбил глаз активистке, протестующие решили вернуться в аэропорт в ещё большем количестве.

About 50 protesters remain at Hong Kong's international airport Wednesday night. Once they leave, they cannot reenter without boarding passes or tickets.



👉Police Clash with Protesters at Hong Kong Airport, Forcing More Flight Cancellationshttps://t.co/vL4SeaSqf0 pic.twitter.com/xRyuphayWI — The Voice of America (@VOANews) 14 августа 2019 г.

Ситуация достигла апогея 12 августа. В воздушной гавани начался полный хаос: большинство рейсов было отменено, между полицией и протестующими произошли столкновения, правоохранители применили перцовый газ для разгона толпы.

Причиной массовых демонстраций стал законопроект об экстрадиции, который обсуждается в местном парламенте. Митингующие утверждают, что изменения в законодательстве повлекут частичную отмену юридической независимости Гонконга от материкового Китая.