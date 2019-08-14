Протестующие в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

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Фото © Twitter/globaltimesnews

Демонстрация против закона об экстрадиции серьёзно осложняет работу воздушной гавани.

Участники акции протеста, которая парализовала работу аэропорта Гонконга пару дней назад, извинились за неудобства перед туристами. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя фото плаката с извинениями, который продемонстрировали сегодня митингующие.

Мы находились в отчаянии и приняли не лучшие решения. Просим принять наши извинения, — гласит текст одного из плакатов.

Напомним, что акция протеста в зоне прилёта началась 9 августа, должна была продлиться три дня и завершиться в воскресенье. Однако после появления сообщений о том, что в ходе операции по разгону митингующих полицейский случайно выбил глаз активистке, протестующие решили вернуться в аэропорт в ещё большем количестве.

Ситуация достигла апогея 12 августа. В воздушной гавани начался полный хаос: большинство рейсов было отменено, между полицией и протестующими произошли столкновения, правоохранители применили перцовый газ для разгона толпы.

Причиной массовых демонстраций стал законопроект об экстрадиции, который обсуждается в местном парламенте. Митингующие утверждают, что изменения в законодательстве повлекут частичную отмену юридической независимости Гонконга от материкового Китая.

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