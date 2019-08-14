Напавший на девушку в Анапе счёл атаку "мелким хулиганством" – видео

Мужчина ранее не менее трёх раз оказывался в полиции по разным инцидентам с избиениями.

В Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю показали видео с задержанным 39-летним Суреном Гелояном. Сегодня Лайф сообщал, что он явился с повинной, после того как узнал, что объявлен в розыск.

Мужчина признался в содеянном. Оказалось, что он ранее был фигурантом уголовных дел по факту драк не менее трёх раз, однако по каким-то причинам дела были закрыты.

— За мелкое хулиганство, — отвечает мужчина на вопрос о том, за что задержан.

Гелоян вместе с друзьями явился в тир уже после закрытия в курортной Анапе и потребовал возможности пострелять. Девушка-администратор отказала ему, видя, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Получив отказ, Сурен начал громить всё вокруг, досталось и администратору.