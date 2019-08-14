Седокову назвали мамой-развратницей из-за слухов о новом любовнике

Бывшую солистку группы "ВИА Гра" обвинили в том, что она меняет половых партнёров как перчатки.

Российский блогер Лена Миро "прошлась" по певице Анне Седоковой из-за слухов об очередном любовнике артистки. По её мнению, "мама-развратница" подаёт плохой пример подрастающей дочери.

— У Ани Седоковой очередной половой партнёр. Сто двадцать седьмой, кажется. Воспитание — это копирование. Как мама себя ведёт, такой и дочь вырастет. Кем она станет? По-моему, догадаться несложно, — цитирует блогера портал "Дни.ру".

К слову, Миро с завидным постоянством обрушивает свой праведный гнев на певицу. Объектом нападок блогера ранее стал "развратный" клип Седоковой на песню "Яжемать". По её мнению, ролик прививает желание "найти богатого спонсора, развратничать и бухать", а не воспитывать, образовывать детей.