В Ярославской области пациент больницы задушил соседа по палате

Помимо самого подозреваемого к ответственности теперь будут привлечены и медики, вернувшие его из психбольницы в ЦРБ.

В Ростовской центральной районной больнице сотрудники терапевтического отделения обнаружили в палате 69-летнего пациента бездыханным. Следователи считают, что его задушил сосед по палате, которого по ошибке оставили в ЦРБ, а не направили в психиатрическую больницу.

— По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний пациент, — сообщает Следственное управление СК России по Ярославской области.

Мужчину доставили в ЦРБ Ростова, однако он там начал вести себя неадекватно. Его перевели в Ярославскую областную психиатрическую больницу, где дежурный врач не нашёл причин оставлять его в своём медучреждении, и тогда его вернули назад в Ростов. Ночью он совершил убийство.

Подозреваемого в убийстве только после этого вернули в психбольницу, где он ожидает амбулаторной психиатрической судебной экспертизы. Оценят и действия медработника, отказавшего в отправке пациента в психбольницу.

Ранее из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель, однако их вскоре задержали полицейские.