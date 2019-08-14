Трамп оценил свой ущерб от президентства в миллиарды долларов

По словам политика, значительная сумма ушла на адвокатов, потому что на него "каждый день подают в суд за что-то".

Президент США Дональд Трамп подсчитал собственный ущерб за время пребывания на посту главы государства. По оценке американского лидера, президентство лишило его как минимум $3 миллиардов.

— Вероятно, это стоило мне от трёх до пяти миллиардов долларов... Но меня это не волнует, мне всё равно. Вы знаете, если вы состоятельны, это не имеет никакого значения. Я просто хочу отлично справляться с работой, — признался Трамп.

Размер убытков складывался из ряда факторов. По словам президента США, одна из значительных статей расходов — это оплата услуг адвокатов. Трамп пожаловался, что на него "каждый день подают в суд за что-то".

Напомним, что за время нахождения на посту главы государства на Трампа подавали в суд несколько раз. Самым громким скандалом обернулся иск порноактрисы Сторми Дэниэлс к американскому лидеру. Она рассказала о связи с политиком и обвинила его в том, что он её опорочил.