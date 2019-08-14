Политолог о дебатах с участием Беглова: Это была беседа специалиста с любителями

В выступлении врио губернатора чувствовался опыт управленца, поэтому он и выглядел более рационально, чем его соперники.

На теледебатах с участием кандидатов на должность главы Санкт-Петербурга убедительнее всех смотрелся врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Так считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его словам, в выступлении Беглова чувствовался опыт управленца, тогда как его оппоненты продемонстрировали отсутствие требуемой хватки.

— Это был разговор руководителя с политиками. Понимаете, в чём разница? Это вечная проблема политических дебатов в России, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — Беглов — это уже сложившийся руководитель, у него определённый опыт. А другие кандидаты — не важно, оппозиционеры или не оппозиционеры, они люди, борющиеся за голоса, но сами никогда ничем до этого не управлявшие. Это история разговора специалиста с любителем.

По словам Журавлёва, управление — это очень специфическая вещь, многие люди у власти сталкиваются с классической проблемой: как совместить политику с управлением. Имея этот опыт, Беглов выглядит на фоне оппонентов более рационально.

Эксперт назвал показательным и тот факт, что прошедшие дебаты стали первыми для Петербурга за очень долгое время.

— Когда такой крупный государственный деятель, как Беглов, на равных участвует в дебатах с другими, он в некотором смысле делится с ними своим авторитетом. Но он пошёл на это сознательно, чтобы повысить прозрачность происходящего, — объясняет собеседник Лайфа. — Здесь признание победы может быть важнее самой победы. Поэтому после этих дебатов говорить, мол, "они у себя в Смольном сами всё нарисовали", будет значительно сложнее.

Напомним, что первый раунд теледебатов кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга состоялся во вторник. Все четыре кандидата участвовали в дискуссии. Что касается Беглова, то он уделил особое внимание теме формирования бюджета развития Северной столицы. Врио губернатора представил программу действий из тысячи страниц, в результате исполнения которой Петербург должен стать комфортным, социальным, "умным" и открытым.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.