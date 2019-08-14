Слушания по аресту активов "Газпрома" в Нидерландах пройдут в декабре

Также украинская компания предпринимает попытку добиться аналогичных ограничений в отношении российских активов в Люксембурге.

В конце текущего года должны состояться слушания по делу об аресте "Нафтогазом Украины" активов "Газпрома" в Нидерландах. Об этом говорится в отчёте российского газового холдинга по РСБУ. С сентября 2018 года Украина добивается признания и приведения в исполнение арбитражного решения по делу о транзите.

Напомним, в начале лета 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" предпринял попытки добиться ареста активов российского холдинга на территории Нидерландов. В частности, предшествовал этому арест в мае 2018 года принадлежащих ПАО "Газпром" акций BSPC, являющейся оператором газопровода "Голубой поток".

Также "Нафтогаз Украины" в начале 2019 года обратился в адрес подразделений крупнейших банков и Gaz Capital в Люксембурге с уведомлением об аресте активов "Газпрома" в данной стране. Агентство ТАСС отмечает, что в целях защиты своих прав "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста.

Как сообщал Лайф, до этого украинская компания потребовала от Гаагского суда взыскать с России более пяти миллиардов долларов.