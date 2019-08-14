Самая знаменитая модель plus-size объявила о беременности

Эшли записала с мужем видеообращение, на котором во всей красе показала новую фигуру со словами "Сюрприз!".

Самая знаменитая модель с большим весом Эшли Грэм и её муж Джастин Эрвин объявили, что в скором времени у них появится первенец. 31-летняя девушка долго скрывала своё интересное положение — её животик успел изрядно округлиться.

— Девять лет назад я стала женой любви всей своей жизни. Это стало лучшим путешествием с моим самым любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как хотим отпраздновать расширение нашей семьи! — написала Эшли в "Инстаграме".

Подписчики, которых у Эшли более 8,7 миллиона, принялись поздравлять её со скорым прибавлением в семье и не упустили из внимания, что модель светится от счастья.

Ранее Эшли проложила тропу в модельный бизнес своей 25-летней сестре Эбигейл. Девушки вместе снялись в рекламе купальников. Оказалось, что у сестры не менее привлекательные формы.