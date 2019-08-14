Мастер из Перми решил подарить Леди Гаге серьги от сглаза

Он захотел уберечь певицу от сглаза, который мог настигнуть её из-за Instagram-флешмоба "Кинь камень за Ирину Шейк".

Мастер из Перми Александр Дьяков изготовил для Леди Гаги серьги из древесины Пало Санто с жадеитом.

— Этот камень защищает от дурного глаза, хороший защитный талисман. Защита человека от негатива со стороны окружающих, — рассказал он телеканалу "360".

Специально для певицы мастер выбрал украшение из своей авторской экоколлекции VA'clav Element. Как пишет мастер на своей странице "ВКонтакте", все изделия изготовлены из натуральных материалов. Леди Гаге он решил подарить зелёные серьги-куб.

— Мы пожелали в письме ей хороших новых фильмов, отличных песен, счастья не за горами, как обычно в Перми говорят, творческих успехов. В России не только могут стебать и хейтить. Надеемся, что серьги дойдут. Есть номер посылки, будем отслеживать, — рассказал Александр Дьяков.

Месяц назад Гага подверглась нападкам со стороны русскоязычной аудитории "Инстаграма". Лайф писал, что певицу обвинили в разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк. Хейтеры буквально забросали Гагу многомиллионными гневными комментариями. Однако вскоре соцсети певицы превратились в доски объявлений, чаты или книги рецептов.