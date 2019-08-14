В грязной и холодной больнице заявили, что пациентка опозорила их на всю страну

По словам Юлии, её ребёнок не хочется спать в таких ужасных условиях, плачет и просится домой.

Жительница Пермского края Юлия Борисова была вынуждена положить своего ребёнка в больницу города Горнозаводска с высокой температурой. Врачи определили девочку с ангиной в инфекционное отделение. Мать была шокирована условиями лечебного учреждения — грязные матрацы и подушки, разваливающиеся тумбочки, отсутствие горячей воды и потёкшие краны.

— Сейчас мы и лежим на всех этих матрацах. После того, как я выложила фотографии в "Подслушано Горнозаводск", заведующая инфекционного отдела прибежала и начала кричать, чтобы я все удалила. Что это позор на всю страну, так их никто еще не подставлял. Попросила больше не жаловаться и просто радоваться, что получаем бесплатное лечение, — рассказала женщина Лайфу.

По словам Юлии, её ребёнок не хочется спать в больнице, плачет и просится домой. Однако из палаты пациентов не выпускают, "чтобы не заразились". Хотя сама женщина уверена, что в помещении вероятность заразится куда выше, чем вне её.

— Мне пришлось мужа попросить, чтобы он привёз пастельное белье, потому что всё то, что мне здесь выдали, застиранное до дыр. Я лично задала вопрос врачу, станет ли спать она на такой кровати, она ответила: "Так я из дома все принесу и лягу". Если сам персонал не решается, то что можно говорить о пациентах, — возмущается Юлия.

По словам Юлии, руководство больницы с ней не контактирует, так как считает, что женщина сделала ошибку, разместив фото грязной больницы на всеобщее обозрение. Врачи лишь ставят ребёнку уколы, а таблетки просят покупать за свой счёт, аргументируя это тем, что больница не должна обеспечивать медикаментами.

— Я уже лежала в другом отделении этой же городской больницы, там всё таком же состоянии, и ничего не меняется с годами. Они делают только косметический ремонт, а внутри, в палатах ничего не заменяют. В этой больнице еще и пищеблок закрыли, теперь частники возят еду в контейнерах, качество ужасное. Нахождение здесь — сплошное мучение, — добавила Юлия.

Ранее Лайф сообщал, что в пресс-службе регионального Минздрава обещали разобраться в этом деле и предоставить комментарий позднее.