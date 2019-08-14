Избитая пьяным в Анапе девушка призвала полицию не замять дело

Татьяна попросила не травить семью атаковавшего её мужчины, но понадеялась, что и правоохранительные органы не замнут дело.

Администратор тира из Анапы Татьяна Фёдорова, на которую напал нетрезвый посетитель, поблагодарила всех за поддержку. По стечению обстоятельств писать заявление в полицию ей пришлось в свой 22-й день рождения.

— Ребята, хочу сказать вам большое спасибо, мне написали тысячи человек со словами поддержки и вопросами о моём самочувствии. На последний вопрос отвечу так: главное, что все остались живыми. Мне приятно, что история приобрела такой общественный резонанс, иначе ему бы опять всё сошло с рук. Мне самой неприятно смотреть это видео, я стараюсь вообще его не включать, но это должны видеть, — пишет девушка на своей странице в "Инстаграме".

Она попросила аудиторию не разжигать межнациональную рознь и не травить семью мужчины, который рассёк ей лоб и разрушил её рабочее место. Она уверена, что дети не в ответе за отца. Хотя ранее она сообщала, что со стороны родственников Сурена Гелояна в её адрес поступали предложения забрать заявление, "чтобы не было хуже".

Девушка также рассказала, что видео нападения изначально записывалось без звука, хотя если бы он и был, всё бы пришлось приглушать из-за обилия мата со стороны агрессивного мужчины.

— Я никому не грубила. Я тоже неглупая — грубить компании пьяных парней. Да, я не была слишком приветлива и не улыбалась в 32 зуба, но я не грубила. По словам его племянника, моей грубостью было то, что на его вопрос "В смысле пьяным нельзя стрелять?!" я ответила: "В прямом", за это и поплатилась, — рассказывает Татьяна.

До того как стало известно, что камеры в тире не муляж и у Татьяны на руках имеются видеозаписи, о её здоровье никто не спрашивал, а потом уже ей стали приходить сообщения, что Сурен хочет поговорить с ней. Также она понадеялась на честь сотрудников правоохранительных органов, на то, что дело не замнут.

Как сообщал Лайф, девушка-администратор отказала пьяному мужчине в желании пострелять в тире, видя, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на отказ тот рассёк ей голову. Стоявшие рядом с мужчиной его родственники не остановили его, зато потом требовали забрать заявление. Сейчас Гелоян задержан. Оказалось, что он ранее был фигурантом уголовных дел по факту драк не менее трёх раз, однако по каким-то причинам дела были закрыты.