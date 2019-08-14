Москвичка бросила дочь в кафе после празднования дня рождения

Безработная мамаша несколько часов одна выпивала на глазах у девочки, а затем "вышла покурить" и пропала.

Жительница Москвы с девятилетней дочерью отметила свой 43-й день рождения в одном из столичных кафе, а затем сбежала, бросив девочку за столиком. Инцидент произошёл 13 августа вечером.

— Посетительница провела у нас более двух часов. Она выпила большое количество спиртного. И всё это в присутствии дочери, — рассказала менеджер заведения Екатерина изданию МК.

Кафе работает до 23:00. Незадолго до закрытия сотрудники обратили внимание на сидящего в одиночестве ребёнка. На вопрос о том, где её мама, она ответила, что та вышла покурить. Однако в округе женщины не оказалось, а на звонки она не отвечала. В итоге они вызвали полицию, и малышку отвезли в больницу.

Мамаша вспомнила про дочку только утром. Светлана явилась в отделение полиции и рассказала о произошедшем. Оказалось, что безработная москвичка и раньше оставляла ребёнка одного в общественных местах, поскольку не видит в этом ничего плохого. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении безответственной мамаши.

Накануне 35-летняя женщина в другой части страны привела четырёхлетнюю дочку в пиццерию и ушла. В кармане малышки она оставила записку с просьбой найти ей новых папу и маму. Позже Лариса заявила Лайфу, что отказалась от дочки "ради её же блага."