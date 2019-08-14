Экс-жена Глушакова осталась недовольна тем, как суд разделил их имущество

Дарья заявила, что не связывалась с бывшим супругом по этому делу и вообще не планирует с ним общаться.

В Никулинском суде Москвы завершилось рассмотрение дела о разделе совместно нажитого имущества между футболистом клуба "Ахмат" Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей. На вопрос Лайфа об итогах заседания она ответила, что была поделена лишь половина из того, что заявлялось, а потому она намерена подавать апелляцию.

— Было принято решение Никулинским судом по разделу имущества. Мы готовимся к апелляции. Она (судья. — Прим. Лайфа) зачла одну вторую. Но при этом не зачла деньги, которые он вывел со счетов. У нас не закончился судебный процесс. У нас ещё Мосгорсуд. И я буду доказывать, что он выводил деньги и так далее, — рассказала Дарья.

Напомним, что Денис и Дарья развелись после громкого скандала. Жена застала футболиста в сауне с неизвестной девушкой. Они были женаты с 2010 года, у них две общие дочери. 16 июля Глушаковы официально перестали быть мужем и женой, а сейчас пытаются поделить имущество. По оценкам суда, общая сумма имущества распавшейся семьи составляет около 300 миллионов рублей. При этом адвокаты девушки считают, что её бывший муж успел вывести со своих счетов примерно 200 миллионов рублей.