Уральский омбудсмен "разрешил" шлёпать детей: Я бы это насилием не назвал

До двух лет вторая сигнальная система у малышей не сформирована, но указать на ошибку ребёнку надо, говорит Мороков.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков не нашёл проблемы в шлепках детям в воспитательных целях, если при этом им не причиняются "боль и страдание".

— До двух лет вторая сигнальная система у нас ещё не сформирована. И как дать понять, что ребёнок в чём-то неправ? Я не исключаю, что физический контакт возможен, но главное, чтобы он не причинял ребёнку боль и страдания, — заявил детский омбудсмен в интервью телеграм-каналу "Подъём".

По мнению Морокова, через шлепки можно указать ребёнку на его ошибку. Он добавил, что такой физический контакт — это крайний случай. Но насилием он такое бы "не назвал".

Ранее Лайф писал о жителе Омска, который переусердствовал со шлепками. После сурового наказания от отца его семимесячные сын и дочь попали в больницу.