В Совбезе РФ заявили, что США хотят признать кибератаки поводом для нападения

Для этого они хотят воспользоваться принципом "объективного вменения" — привлечению к ответственности без установления вины.

США хотят придать законный характер обвинениям других стран в кибератаках. В соответствии с закрепленным в Уставе ООН правом на самооборону это позволит государству применять в отношении страны-обидчика ответные меры, вплоть до использования ядерного оружия. Об этом в среду, 14 августа, рассказал "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

— Они настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. По их разумению, доказательной базой может стать "коллективная атрибуция", то есть совместное определение источника атаки, — заявил Храмов.

Такую стратегию назвали "Выяви и пристыди" (Name and Shame). Однако о достоверности речи не идёт. Источник кибератаки выявить очень сложно. То есть виновником инцидента можно признать практически любое государство. И роль в таких обвинениях будет играть отнюдь не объективность.

— Основным фактором в определении виновного будет, видимо, политический контекст. А доказательным аргументом — известный тезис "Хайли лайкли" (Highly likely) — "с высокой вероятностью". Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту. Цель ясна: легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств, — сказал заместитель секретаря Совбеза РФ.

О необходимости превентивных кибератак Агентство национальной безопасности США открыто заявило на своём сайте. В качестве одной из главных задач исследований там значится создание "средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили".

В июне СМИ писали об увеличении количества кибератак на энергосистемы России. В прессе появились данные, что США уже несколько лет пытаются установить программы-шпионы, чтобы саботировать подачу электричества в России. В Кремле тогда подтвердили, что Россия часто подвергается кибератакам из-за рубежа.