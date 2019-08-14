Черноморский флот России получил новые беспилотники

Летательные аппараты должны вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии.

318-й смешанный авиационный полк Черноморского флота России, размещённый под Севастополем, получил новые беспилотные летательные аппараты. Теперь в полку появилась эскадрилья дальних беспилотников "Форпост", об этом "Известиям" рассказали в Главном штабе ВМФ.

— Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника "Форпост-М", — рассказали в Главкомате изданию.

Эти БПЛА позволяют не поднимать в воздух самолёты-разведчики, а значит, больше не нужно рисковать жизнями пилотов. К тому же дроны менее заметны, а это позволяет лучше собирать разведывательные данные.

"Форпост" — аналог израильского IAI Searcher Mk II, который собирают по лицензии. Может действовать в радиусе до 250 километров от места запуска. Однако как раз системе ПВО Израиля его и не удалось сбить, когда беспилотник запускали в Сирии.