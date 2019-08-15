В Москве ранили полицейского при проверке документов

Мужчина сначала попытался скрыться, а затем нанёс правоохранителю ранение острым предметом в живот.

На севере столицы вооружённый острым предметом мужчина напал на полицейского после того, как его остановили для проверки документов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, их коллега получил ранение в область живота.

— Около 3:30 в ходе проверки документов сотрудниками ОМВД по району Ховрино у двоих мужчин один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота, — рассказали в пресс-службе.

Мужчин задержали, а пострадавшего полицейского госпитализировали.

— По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Сургуте местный житель напал на наряд полиции. При помощи ножа убил полицейского и ранил его напарника. Лайф публиковал видео с моментом жестокого убийства.