Режиссёр Панфилов опроверг слухи об инфаркте

Прославленный режиссёр и сценарист Глеб Панфилов опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Ранее сообщалось, что 85-летнего мэтра доставили в больницу в тяжёлом состоянии и с подозрением на инфаркт, однако, по словам самого Панфилова, речь идёт лишь о плановом осмотре.

— Нет, я не госпитализирован. У меня просто был плановый осмотр, — заявил он агентству "Москва".

К слову, не так давно из больницы выписали и супругу режиссёра — известную актрису Инну Чурикову. Вечером 18 июля она упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" и была госпитализирована. Как позже рассказала сама Чурикова, падение произошло из-за проблем со зрением, которое начало её в последнее время подводить.