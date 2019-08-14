В НАТО назвали опасным манёвр сопровождавшего самолёт Шойгу истребителя

Представитель альянса заявила, что Су-27 подрезал один из поднятых для перехвата F-18.

В НАТО сочли небезопасным манёвр одного из российских истребителей, сопровождавших борт Ту-214 главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой. Об этом заявила журналистам представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Российский летчик истребителя Су-27 вежливо попросил американского коллегу на F/A-18 отойти на безопасное расстояние от борта министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем pic.twitter.com/zlvLkAXFKF — Вежливые люди (@vezhlivo) August 13, 2019

— Самолёт Ту-214 имел действующий план полёта, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. Два самолёта сопровождения Су-27 летели без плана полёта, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, — заявила пресс-секретарь НАТО.

Два самолёта НАТО были подняты в воздух для "визуальной идентификации самолёта в соответствии с обычной практикой". Один из Су-27 "повернул влево и почти пересёк небезопасным образом" курс полёта F-18, поднятого из-за российских истребителей. Лунгеску говорит, что "опасной для обоих самолётов ситуации удалось избежать" благодаря профессионализму пилота F-18.

Как показывал Лайф, российскому истребителю Су-27 пришлось физически оттеснять самолёт НАТО от борта, на котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После вмешательства российского истребителя натовский отошёл на почтительное расстояние.