В Омске нашли мёртвой ранее пропавшую трёхлетнюю девочку

В Омске волонтёры поискового отряда нашли мёртвой трёхлетнюю девочку Дарью. Девочка около 16:00 ушла со двора частного дома на улице 12 Декабря в Кировском округе.
Малышку сначала искали самостоятельно родственники, позже подключились полицейские.
Около 22:30 волонтёры поискового отряда "Доброспас" сообщили, что нашли девочку мёртвой. Тело обнаружили в выгребной яме.
Напомним, в Большереченском районе Омской области продолжаются поиски трёхлетнего мальчика, который заблудился в лесу.
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