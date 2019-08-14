В Омске нашли мёртвой ранее пропавшую трёхлетнюю девочку

17

Фото © Pixabay

Малышку сначала искали самостоятельно родственники, позже подключились полицейские.

В Омске волонтёры поискового отряда нашли мёртвой трёхлетнюю девочку Дарью. Девочка около 16:00 ушла со двора частного дома на улице 12 Декабря в Кировском округе.

Малышку сначала искали самостоятельно родственники, позже подключились полицейские.

Около 22:30 волонтёры поискового отряда "Доброспас" сообщили, что нашли девочку мёртвой. Тело обнаружили в выгребной яме.

Напомним, в Большереченском районе Омской области продолжаются поиски трёхлетнего мальчика, который заблудился в лесу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×