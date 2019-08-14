Боевики в Идлибе сбили Су-22 сирийских ВВС

Отмечается, что террористы взяли в плен пилота истребителя, который спасся при крушении.

Боевики из организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* сбили истребитель Су-22 сирийских ВВС между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. По данным местных СМИ, военный самолёт был подбит во время бомбардировки позиций террористов.

المعارضة المسلحة تسقط طائرة حربية للنظام بإدلب في سورياhttps://t.co/wGsXs0zQDQ pic.twitter.com/xWpIUjUV02 — الوفاق نيوز (@alwfaqnews) August 14, 2019

Боевики взяли в плен пилота, который спасся при крушении. В соцсетях члены экстремистской группировки показали кадры Су-22, от которого после атаки остались одни обломки.

Ранее сообщалось, что в Сирии двое военных погибли из-за нарушения боевиками режима прекращения огня.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.