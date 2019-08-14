Лоза заявил, что слова Бузовой не имеют смысла

Певец уверен, что исполнительница никак не может влиять на жизнь людей, что бы она ни говорила.

Скандальные слова Ольги Бузовой во время облизывания тарелки, когда она сравнила себя с блокадницей, прокомментировал певец Юрий Лоза. Он в беседе с "Вечерней Москвой" высказался, что все слова певицы попросту не имеют смысла.

— Она мне не интересна абсолютно. Эта Бузова — она не политик, не общественный деятель, от её высказываний жизнь никак не изменится. То, что она говорит, не имеет смысла, — добавил исполнитель.

В прошлом году Лозе пришлось прокомментировать идею Бузовой создать криптовалюту. Он выразил уверенность, что это идея её пиарщиков, а она абсолютно не разбирается в экономике.

Также он заявил, что она просто популярный персонаж и ни в коем случае не певица, а популярным может быть что угодно, например, осьминог Пауль.