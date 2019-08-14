Полицейский спас истекающего кровью водителя в Ростовской области

Мужчина с серьёзными травмами рук и ног лежал на обочине, когда его заметил Денис Власов.

Лейтенант полиции Денис Власов спас истекающего кровью водителя, попавшего в ДТП на автодороге Азов — Ейск. Участковый заметил мужчину, лежащего рядом с машиной на обочине, когда возвращался со службы.

— Полицейский подошёл ближе и увидел, что у мужчины серьёзные травмы рук и ног, рана правой руки обильно кровоточила. Видно было, что пострадавший находится в критическом состоянии, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Используя аптечку и подручные средства, участковый остановил обильное кровотечение, а затем вызвал скорую. Приехавшие врачи отметили, что Власов спас пострадавшему жизнь.

Ранее инспекторы ДПС спасли жильцов объятого огнём дома в подмосковном Подольске с помощью буксировочного троса и покрывала.