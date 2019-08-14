Госдеп отверг обвинения в подстрекательстве к протестам в Гонконге

Внешнеполитическое ведомство США категорически отвергает обвинения в причастности к протестам в Гонконге. Об этом представитель Госдепартамента Штатов рассказал РИА "Новости".
— Мы категорически отвергаем ложное обвинение, что иностранные силы стоят за протестами. Продолжающееся разрушение автономии Гонконга ставит под угрозу его давно установленный особый статус в международных делах, — цитирует агентство заявление Госдепартамента.
В специальном административном районе Китая — Гонконге — несколько недель происходят беспорядки. Причиной стало решение властей внести поправки к закону об экстрадиции. В случае принятия они позволяли Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.
Несколько дней потасовки манифестантов с полицией проходили не на улицах города, а в аэропорту.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram