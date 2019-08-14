Мать истерзанной девочки из Ингушетии потребовала вернуть ребёнка

Женщина заявила, что омбудсмен должна оплатить все её расходы на путь до столицы.

Мать истерзанной девочки из Ингушетии объявилась с адвокатом и заявила о решении приехать в Москву и забрать дочь. Об этом рассказала РИА "Новости" временный представитель ребёнка, омбудсмен по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.

— Если бы она в самом начале, когда это всё произошло, обратилась, сказала "Вот, я мать. Ребёнка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была, — сказала Чахкиева.

На все требования внезапно объявившейся женщины Чахкиева ответила отказом.

Напомним, недавно семилетней Аише пришлось ампутировать часть правой руки, но врачам удалось спасти левую конечность. По словам врачей, состояние девочки улучшается, она уже ходит и бегает.

Девочку воспитывали в семье тёти, которую обвиняют в нанесении ребёнку многочисленных телесных повреждений. Женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело. Где всё это время была мать, ещё предстоит выяснить.